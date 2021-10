- Advertisement -

Song Name – Aila Re Vedha Sajjeya

Movie – Hum Do Hamare Do

Singer – Rekha Bhardwaj, Varun Jain & Sachin- Jigar



Check out the song lyrics of Vedha Sajjeya from Hum Do Hamare Do starrring Rajkummar and Kriti Sanon.

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Naam tere, naam tere di

Mehndi rachiyan

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Chidiya da chamba

Chidiya da chamba

Chhad babul chaliyan main

Kuchh yaadan rakhiyan

Kuchh lai main chali aan

Veda sajeya te utton sajeya

Yaar mera

Hath di lakeeran vich

Naam tera ditta khich

Kaise karaye shukriya

Gall tainu kehni kujh

Umar saari sach mooch

Palkaan te tainu rakhna haaye

Dil buggni main

Dil buggni ch luko ke rakheya

Ho din ajj da je chadheya

Din chadheya gajj vajj ke

Manggeya si jo haaye mannatan

Hoyi pooriyan rajj rajj ke

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera

Ho veda sajeya

Te utton sajeya yaar ni mera