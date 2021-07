Hungama 2- Chura Ke Dil Mera Song Lyrics starring Shilpa Shetty and Meezaan

Adv.

Check out the song lyrics of Chura Ke Dil Mera from Hungama 2 starring Hungama 2

Singer & Music: BENNY DAYAL

Lyrics: RANI MALIK

Featuring: Shilpa Shetty and Meezaan

Chura Ke Dil Mera Goriya Chali

Uda Ke Nindiya Kahan Tu Chali

Paagal Hua Deewana Hua

Paagal Hua Deewana Hua

Kaisi Ye Dil Ki Lagi

Chura Ke Dil Tera Goriya Chali

Mujhe Kya Pata Kahan Main Chali

Oh Manzil Meri Bas Tu Hi Tu

Manzil Meri Bas Tu Hi Tu

Teri Gali Main Chali

Chura Ke Dil Mera Goriya Chali

Chura Ke Dil Tera Chali Main Chali

Nasheeli Nasheeli Nigahon Ne Loota

Adaon Ne Ghayal Kiya

Kabhi Pass Aake Kabhi Door Jake

Bada Dard Tune Diya

Mere Roop Ka Mere Rang Ka

Tere Roop Ka Tere Rang Ka

Tere Roop Ka Tere Rang Ka

Chhaya Hai Mujhpe Nasha

Chura Ke Dil Tera Goriya Chali

Mujhe Kya Pata Kahan Main Chali

Hey Akela Hoon Main Bhi

Akeli Hai Tu Bhi

Badi Dilnashi Raat Hai

Tujhe Main Bata Doon

Mujhe Tu Bata De

Jo Lab Pe Ruki Baat Hai

Na Koi Hai Dar Na Koi Fikar

Na Koi Dar Na Koi Fikar

Na Koi Dar Na Koi Fikar

Ane Laga Hai Maja

Chura Ke Dil Mera Goriya Chali

Uda Ke Nindiya Kahan Tu Chali

Oh Manzil Meri Bas Tu Hi Tu

Manzil Meri Bas Tu Hi Tu

Teri Gali Main Chali

Chura Ke Dil Mera Goriya Chali

Chura Ke Dil Tera Chali Main Chali

Chali Main Chali Chali Main Chali

Chali Main Chali Chali Main Chali