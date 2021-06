Nikki Tamboli and Tony Kakkar – NUMBER LIKH Song Lyrics

Adv.

Singer: Tony Kakkar

Music: Tony Kakkar

Lyrics: Tony Kakkar

Featuring: Tony Kakkar & Nikki Thamboli

Check out the song lyrics of NUMBER LIKH ft.Nikki Tamboli and Tony Kakkar.

Call Call Call Call Aahaa

Call Call Call Call Aahaa

Call Kar

Adv.

Call Call Call Call Aahaa

Call Call Call Call Aahaa

Call Kar

Ladki Shehar Mein Nayi Ho

Sundar Ho Cute Lag Rahi Ho

Vaise Single Hu Dil Ka Bhi Acha

Kya Husband Dhund Rahi Ho

Kuch Bhi Karna Ho Humse Kehna

Yahan Ke Don Hai Hum

Adv.

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Tu Ladki Lagti Bong

Phone Kare Kehti Hello Kon

Tu Ladki Lagti Bong

Phone Kare Kehti Hello Kon

Adv.

Hello Kon

Hello Hum Bol Rahe

Hello Kon

Hello Hum Bol Rahe

Tu Ladki Lagti Bong

Phone Kare Kehti Hello Kon

Tu Ladki Lagti Bong

Phone Kare Kehti Hello Kon

Maine Bola Hum Hai Yahan Ke Don

Tere Liye 24 Ghante Phone Mera On

Kuch To Kam Tumhe Bhi Hoga

Aise Ni Aayi Ban Than

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Laila Laila Laila Laila

Tonny Kakkar Aashiq Pehla

Kholke Baitha Hai Umbrella

Tujhko Chaav Lage Jo Garmi Ho

Goa Wale Beach Chalenge

Dheeme Dheeme Booty Shake Karenge

Ghar Pe Ludo Bhi Khelenge

Cola Cola Piye Jo Garmi Ho

Tumne To Shuruaat Kari Hai

Mujhe Karne Do Khatam

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Number Likh 98971

Uske Aage Dum Dika Dum Dum Dum

Kyunki Angreji Aati Hai Kam

Tere Pyaar Pe Shuru Tere Pyaar Pe Khatam

Call Call Call Call Aahaa

Call Call Call Call Aahaa

Call Kar

Call Call Call Call Aahaa

Call Call Call Call Aahaa

Call Kar