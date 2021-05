Radhe – Radhe title track Song Lyrics starring Salman Khan and Disha Patani

Adv.

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Radhe Radhe,

Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra,

Downtown In The City I’m A Wanted,

Sare Log Sala Bole Mujhay Wanted,

Dil Se Mohabbat Thodi Zyada Mujhay Wanted,

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,

Downtown In The City I’m A Wanted,

Sare Log Sala Bole Mujhay Wanted,

Dil Se Mohabbat Thodi Zyada Mujhay Wanted,

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,

Jeena Kuwara Nahin Mangta,

Paisa Tumhara Nahin Mangta,

Zindagi Jee’li Hai Maine Apni Hi Sharton Pe,

Bol Bachchan Sala Apun Kisi Ka Nahin Manta,

Kudiyan Bhi Mudke Dobara,

Dekhe Main Aisa Hoon Nazara,

Jis Bhi Gali Se Jaun Bheed Lag Jaye,

Mere Ghar Ka Pata Toh Yahan,

Bacha Bacha Janta,

Bad Luck If You Gonna Take Me Granted,

Don’t Touch Mera Current High Voltage,

Tumse Mohabbat Thodi Zyada Mujhay

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,

Downtown In The City I’m A Wanted,

Sare Log Sala Bole Mujhay Wanted,

Dil Se Mohabbat Thodi Zyada Mujhay Wanted,

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,

Sikka Chale Hai Mere Nam Ka,

Ikka Bana Doon Main Ghulam Ka,

Koyi Bane Bad Toh Main Uska Bhi Dad,

Main Cheez Kya Ab Tak Tu Yeh Nahin Janta,

Dil Mein Main Sabke Basa Hoon,

Jo Hoon Duaon Se Bana Hoon,

Mere Hai Tareeke Mere Apne Asool Hai,

Sabko Pata Hai Bada Pakka Hoon Zuban Ka,

Bad Luck If You Gonna Take Me Granted,

Don’t Touch Mera Current High Voltage,

Tumse Mohabbat Thodi Zyada Mujhay Wanted,

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,

Downtown In The City I’m A Wanted,

Sare Log Sala Bole Mujhay Wanted,

Dil Se Mohabbat Thodi Zyada Mujhay Wanted,

Radhe Radhe Radhe Radhe,

Radhe Radhe Radhe Bol,