Radhe – Seeti Maa Song Lyrics starring Salman Khan and Disha Patani

Adv.

Song: Seeti Maar

Music: Rockstar DSP (Devi Sri Prasad)

Lyrics: Shabbir Ahmed

Singers: Kamaal Khan & Iulia Vantur

Choreographer: Jani

Check out the song lyrics of Seeti Maa Song Lyrics starring Salman Khan and Disha Patani

Seeti maar

Seeti maar

Seeti maar

Adv.

Nach le nach le

Armaan machle

Arre dede dede de de de de

Dede dede mujhe pyar de re

Arre dede dede de de de de

Ya hum tujhse le lein

Seeti maar seeti maar seeti maar

Seeti maar seeti maar

Ho jhappi maar jhappi maar jhappi maar

Jhappi maar jhappi maar

Adv.

Tu disco aayi dance karne

Get onto the dance floor

Volume thoda loud karke

Nachenge some more

Just dance with me ek baar

Phir tu bolega once more

Romance is just in the air

So thoda sa come close

Adv.

Le le le le le le le baby

Le le baby mera pyar le

Le le le le le le le baby

Le le le le le

Seeti maar seeti maar seeti maar

Seeti maar seeti maar

Ho jhappi maar jhappi maar jhappi maar

Jhappi maar jhappi maar

Baby teri aankh mein

Mujhko kar le frame tu

Groove karein hum sath mein

Main hoon tera man

Yeh never ending raat mein

Karta hai naughty baatein tu

Itna cute cute tu

Main ho gayi teri fan

Le le le le le le le

Le le baby mera pyar le

Le le le le le le le

Le le le le le

Seeti maar seeti maar

Seeti maar seeti maar

Seeti maar seeti maar seeti maar

Seeti maar seeti maar

Ho jhappi maar jhappi maar jhappi maar

Jhappi maar jhappi maar

Seeti maar