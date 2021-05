Radhe – Zoom Zoom Song Lyrics starring Salman Khan and Disha Patani

Adv.

Check out the song lyrics of Zoom Zoom Song Lyrics starring Salman Khan and Disha Patani

Here We Go!

I Don’t Know Why

Mujhe Aisa Kyon Lage

Ke Jaise Pyar Ho Gayaa

Tu Jo Mili Hai By God

Main Tab Se Star Ho Gayaa

Chalein Kidhar

Aankhon Ko Meeche Jaaye Jidhar

Main Chalun Peechhe Meri Nazar

Pic Teri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Teri S**y Aankhon Mein

Aankhon Ko Meeche Jaaye Jidhar

Main Chalun Pichhe Meri Nazar

Pic Teri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Teri S**y Aankhon Mein

Poora Tu Mast Hai Ab Kya Batana

Tujhse Hai Vaasta Mera Kuchh Purana

Dil Mera Totally Tujhpe Fida Hai

Hai Yahi Zid Meri Tujhko Hai Paana

Aisa Na Humein Kabhi Bhi Feel Hua

Hota Hai Jo Tere Sath Rozana

Jaaun Jidhar

Aankhon Ko Meeche Aaye Nazar

Tu Mere Peechhe Teri Nazar

Pic Meri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

Aankhon Ko Meeche Jaaye Jidhar

Main Chalun Peechhe Meri Nazar

Pic Teri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Teri S**y Aankhon Mein

Fit Hai Dude Hai Chehre Pe Glow Hai

Ishq Mein Tu Magar Thoda Sa Slow Hai

Cute Hai Cool Hai Thoda Hot Bhi Hai

Saamne Mere Kyun Ho Jaata Low Hai

Aati Hai Tu Saamne To Lagta Hai

Aisa Khoobsurat Khwab Deha Na

Jaaun Jidhar

Aankhon Ko Meeche Aaye Nazar

Tu Mere Peechhe Teri Nazar

Pic Meri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom Zoom

Aankhon Ko Miche Jaaye Jidhar

Main Chalun Peechhe Meri Nazar

Pic Teri Kheeche Yeh Karke

Zoom Zoom Teri S**y Aankhon Mein