Leke Pehla Pehla Pyaar song lyrics starring Surbhi Jyoti and Jassie Gill

Artist :- Jassie Gill and Surbhi Jyoti

Music :- Avvy Sra

Lyrics :- Happy Raikoti

Singer :- Jassie Gill and Simar Kaur

Mix and master :- Sunnyvik

Chorepographer – Sahaj & Urban singh crew

Check out the song lyrics of Leke Pehla Pehla Pyaar starring Surbhi Jyoti and Jassie Gill

Kalle Kalle Kalle Kalle

Oh Kithe Chale

Kalle Kalle Kalle Kalle

Kalle Kalle Kalle Kalle

Oh Kithe Chale

Kalle Kalle Kalle Kalle

Oh Lucky Teri Surmedani

Lucky Teri Heel Goriye

Lucky Teri Kurti Yellow

Laindi Jehdi Feel Goriye

Oh Lucky Teri Surmedani

Lucky Teri Heel Goriye

Lucky Teri Kurti Yellow

Laindi Jehdi Feel Goriye

Pagal Aashiq Lag Gaya Piche

Main To Mar Gayi Aa

Main To Mar Gayi Yaar

O Leke Pehla Pehla Pyar

Bhar Ke Aankhon Mein Khumar

Jadu Nagri Se Aaya Hai Koi Jadugar

O Leke Pehla Pehla Pyar

Bhar Ke Aankhon Mein Khumar

Jadu Nagri Se Aaya Hai Koi Jadugar

Kalle Kalle Kalle Kalle

Oh Kithe Chale

Kalle Kalle Kalle Kalle

Kalle Kalle Kalle Kalle

Oh Kithe Chale

Kalle Kalle Kalle Kalle

Main To Mar Gayi

Mohabbat Haye Mohabbat

Haye Haye Haye

Tere Se Hi Karti Hoon

Zinda Hoon Zinda Hoon

Kyunki Tere Pe Main Marti Hoon

Zinda Hoon Zinda Hoon

Kyunki Tere Pe Main Marti Hoon

Oh Karta Tu Ek Ehsaan Goriye

Chak Chak Gabbru Di Jaan Goriye

Karta Tu Ik Ehsaan Goriye

Aa Chak Gabbru Di

Do Naino Se Nain Mile Jo

Ho Gaye Do Se Char

O Leke Pehla Pehla Pyar

Bhar Ke Aankhon Mein Khumar

Jadu Nagri Se Aaya Hai Koi Jadugar

O Leke Pehla Pehla Pyar

Bhar Ke Aankhon Mein Khumar

Jadu Nagri Se Aaya Hai Koi Jadugar

Leke Pehla Pehla Pyaar

Pehla Pehla Pyaar

Pehla Pehla Pyaar

Kalle Kalle Kalle Kalle

Pehla Pehla…

Main To Mar Gayi Yaar