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OTTNews

Romantic anthology 'Feels Like Ishq' to release digitally on July 23

By Glamsham Bureau
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Mumbai, June 25 (IANS) “Feels Like Ishq”, an anthology of six romantic stories toplined by Radhika Madan and Amol Parashar, will drop digitally on July 23.

The series also features Kajol Chug, Mihir Ahuja, Simran Jehani, Rohit Saraf, Saba Azad, Sanjeeta Bhattacharya, Zayn Khan, Neeraj Madhav, Tanya Maniktala and Skand Thakur.

The stories are directed by Ruchir Arun, Tahira Kashyap Khurrana, Anand Tiwari, Danish Aslam, Jaydeep Sarkar, Sachin Kundalkar and Devrath Sagar.

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The series is set to release on Netflix.

–IANS

dc/vnc

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