Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan’s father slams Shalin Bhanot and Tina Datta, “Tumne toh meri beti ka tamasha bana diya”

Shukrawar ka Vaar returns with Salman Khan’s shocking revelations about the housemates. In Shukrawar Ka Vaar, Salman Khan will enter the house and bring shocking revelations with him.

He will ask Sumbul, “Someone said that Sumbul toh likes you, pyaar, ishq, junoon sabko dikhta hai. Sirf mujh akeli ko nahi.” Sumbul guesses it as Tina. Sumbul’s father comes for the episode.

He says, Tinaji mujhe laga tha ki aap ek badi behen ki tarah usse sambhalengi lekin aapne kya kiya, aapne pehle Shalin ko uksaya, uske baad us kahaani ko lekar poore ghar mein ek ek bande ko bataya. Sumbul dekhlo duniya kaisi hai beta, jo dikhta hai waisa hota nahi.”

Sumbul’s father calls out Shalin Bhanot as well. He says, “Shalin, woh itne pure heart ke saath apko mili, par aapne kya kiya uske saath, tumne uska Tamasha bana diya. Shalin mujhe umeed bhi nahi thi aapse.

Sumbul tum dekh nahi rahe ho kis tarah tumhe use kar rahe hai yeh log. Yeh dekh ke mujhe bohot hurt ho raha hai”.

Check out Sumbul Touqeer Khan’s father slams Shalin Bhanot and Tina Datta in Bigg Boss 16 below: