Maanav cruises into second round in AITA men's event

- Advertisement -

Bengaluru, Sep 28 (IANS) Maanav Jain of Karnataka breezed past Vineeth Mutyala of Telangana in straight sets 6-2, 6-2 in the AITA Men’s Tennis Championship here at the Karnataka State Lawn Tennis Associaiotn (KSLTA) on Tuesday.

Later, he joined hands with Rishi Reddy to oust the third seeded Madhya Pradesh-Rajasthan pair of Neel S Garud and Rishiraj Shekhawat 6-3, 6-2 to enter the quarterfinals of the doubles event.

- Advertisement -

In men’s singles event, second seed Madhwin Kamath of Gujarat defeated Aditya Vardhan of Telangana 6-1, 6-3 while Rishi Krishna of Tamil Nadu got the better of Sivadeep Kosaraju of Telangana 7-6(6), 6-2.

Results (Seedings in pre-fix):

- Advertisement -

Men’s singles (Round of 32): 2-Madhwin Kamath (GUJ) bt Aditya Vardhan (TS) 6-1, 6-3; Oges Theyjo (TN) bt Rashein Samuel 3-6, 6-1, 6-4; Chetan Prashant Gadiyar (GUJ) bt Arjun Premkumar (KA) 6-4, 6-3; Manish G (KA) bt 7-Mohammad Sheik Ifthikar (KA) 6-3, 6-3; Rishi Krishna (TN) bt Sivadeep Kosaraju (TS) 7-6(6), 6-2; Maanav Jain (KA) bt Vineeth Mutyala (TS) 6-2, 6-2

Doubles (round of 16): Surya Reddy D (AP)/Shimon Shastri (MH) bt Hasith Srujan (AP)/Arya Prabhu (KA) 6-2, 6-3; 2-Mohammad Sheik Iftikhar (KA) /Oges Theyjo (TN) bt Yatish P (KA)/Arya Rajath Raj (KA) 6-4, 6-1; Deepak A (KA)/Rishi Krishna (TN) bt Tejas Karthikey (MP)/Aditya Vardhan (TS) 6-1, 6-1; 4-Kabir Hans (OD)/ Madhwin Kamath (GUJ) bt Sivaji Pilla (AP)/Saurav Sharma (KA) 6-3, 6-1; Jatin Kurdekar (KA)/Arjun Premkumar (KA) bt Swostik Pradhan (OD)/Kumar Anurag Saran (OD) 6-0, 3-6, 10-2; Rishi Jalota (UP)/Sivadeep Kosaraju (TS) bt Prassana A (KA)/Kevin Titus S (KA) 6-1, 6-0; Maanav Jain (KA)/Rishi Reddy (KA) bt 3-Neel S Garud (MP)/Rishiraj Shekawat (RJ) 6-3, 6-2.