Rishi advances to quarterfinals of AITA men's event

Bengaluru, Sep 29 (IANS) Top seed Rishi Reddy quelled the challenge of Rajasthan’s Rishiraj Shekawat to advance to the quarterfinals of the AITA Rs 1 lakh men’s tennis championship here on Wednesday. The Bengalurean emerged as 6-1, 6-2 winner over his opponent from Rajasthan.

Odisha’s Kabir Hans recorded the only upset of the day when he outplayed fourth seed Dheeraj Kodancha Srinivasan of Tamil Nadu 7-5, 7-5 even as comeback man Vishnu Vardhan, a medallist at the 2010 Asian Games, of Telangana also advanced to the last-eight stage with a 6-3, 6-3 win over Neel Garud of Madhya Pradesh.

Third seed Yash Yadav of Madhya Pradesh too reached the pre-quarters, beating Chetan Gadiyar of Gujarat in two hard-fought sets, 7-6(5), 6-3 while second seed Madhwin Kamath (GUJ) defeated Rishi Krishna Ayyapan (TN) 6-4, 6-2.

Results (Seedings in pre-fix, States in brackets)

Men’s singles (PQF): 1-Rishi Reddy (KA) bt Rishiraj Shekawat (RJ) 6-1, 6-2; 3-Yash Yadav (MP) bt Chetan Gadiyar (GUJ) 7-6(5), 6-3; Oges Theyjo (TN) bt Manish G (KA) 6-3, 6-7(5) 6-4; Kabir Hans (OD) bt 4-Dheeraj Kodancha Srinivasan (TN) 7-5, 7-5; 6-Vivek Gautam (KA) bt Daksh Agarwal (MAH) 6-1, 7-5; 5-Vishnu Vardhan (TS) bt Neel S Garud (MP) 6-3, 6-3; Maanav Jain (KA) bt Deepak A (KA) 6-4, 6-2; 2-Madhwin Kamath (GUJ) bt Rishi Krishna Ayyapan (TN) 6-4, 6-2.

Doubles Quarterfinals

1-Jayprakash Mohit Mayur (KA) / Yash Yadav (MP) bt Rishi Jalota (UP)/Sivadeep Kosaraju (TS) 6-0, 6-2; 2-Mohammad Sheik Iftikhar (KA) bt Jatin Kurdekar (KA)/Arjun Premkumar (KA) 7-6(3), 6-2; 4-Kabir Hans (OD)/ Madhwin Kamath (GUJ) bt Deepak A (KA)/Rishi Krishna (TN) 6-4, 7-5; Maanav Jain (KA)/Rishi Reddy (KA) bt Surya Reddy D (AP)/Shimon Shastri (MH) 6-2, 6-2.

–IANS

